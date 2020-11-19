В Бурятии от коронавируса умер еще один врач

Галина Бурхиева спасла многих людей, но сама не справилась с болезнью



17 ноября на 64-м году жизни умерла врач общей практики Кижингинской ЦРБ Галина Бурхиева, сообщили в Минздраве Бурятии.

С 26 апреля Галина Бурхиева встала на борьбу с коронавирусом в инфекционном отделении Кижингинской больницы. Вылечив многих людей от этой коварной болезни, она заразилась сама.



«Больница потеряла замечательного человека, профессионала своего дела, наставницу молодёжи, - сказал главный врач Кижингинской ЦРБ Вячеслав Максаров. - Коллектив Кижингинской больницы выражает глубокие соболезнования ее родным и близким. Её человеческие качества - трудолюбие, целеустремлённость, оптимизм, забота, жизнерадостность, сострадание - были для нас примером. Память о Галине Жамбалдоржиевне как о добром, отзывчивом человеке навсегда останется в наших сердцах».



Соболезнования в связи со смертью Галины Бурхиевой также выразил Минздрав Бурятии.



Напомним, 15 ноября на 65-м году жизни от коронавирусной инфекции



Справка



Галина Жамбалдоржиевна Бурхиева родилась 4 сентября 1956 года в селе Сосновоозерск Еравнинского района. Росла в большой семье, была пятым ребенком. Окончила Кижингинскую школу, Красноярский Государственный медицинский институт по специальности лечебное дело.



С ноября 1982 года работала в Красноярской краевой клинической больнице №1 врачом-интерном по терапии. В 1984 году была принята в городскую поликлинику №4 Красноярска участковым врачом-терапевтом. В 1998 году переведена в Кижингинскую ЦРБ в качестве участкового терапевта. В сентябре 2000 года назначена заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической службе. С 2016 года работала районным врачом-терапевтом.



Галина Бурхиева награждена почетными грамотами и благодарностью Минздрава Бурятии, почетной грамотой Кижингинского района «Лучшие люди района». За долголетний добросовестный труд удостоена почетного звания Заслуженный врач РБ.



Фото: Минздрав Бурятии С 26 апреля Галина Бурхиева встала на борьбу с коронавирусом в инфекционном отделении Кижингинской больницы. Вылечив многих людей от этой коварной болезни, она заразилась сама.«Больница потеряла замечательного человека, профессионала своего дела, наставницу молодёжи, - сказал главный врач Кижингинской ЦРБ Вячеслав Максаров. - Коллектив Кижингинской больницы выражает глубокие соболезнования ее родным и близким. Её человеческие качества - трудолюбие, целеустремлённость, оптимизм, забота, жизнерадостность, сострадание - были для нас примером. Память о Галине Жамбалдоржиевне как о добром, отзывчивом человеке навсегда останется в наших сердцах».Соболезнования в связи со смертью Галины Бурхиевой также выразил Минздрав Бурятии.Напомним, 15 ноября на 65-м году жизни от коронавирусной инфекции умерла старшая медицинская сестра операционного блока Республиканской клинической больницы им. Семашко Галина Атутова.Галина Жамбалдоржиевна Бурхиева родилась 4 сентября 1956 года в селе Сосновоозерск Еравнинского района. Росла в большой семье, была пятым ребенком. Окончила Кижингинскую школу, Красноярский Государственный медицинский институт по специальности лечебное дело.С ноября 1982 года работала в Красноярской краевой клинической больнице №1 врачом-интерном по терапии. В 1984 году была принята в городскую поликлинику №4 Красноярска участковым врачом-терапевтом. В 1998 году переведена в Кижингинскую ЦРБ в качестве участкового терапевта. В сентябре 2000 года назначена заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической службе. С 2016 года работала районным врачом-терапевтом.Галина Бурхиева награждена почетными грамотами и благодарностью Минздрава Бурятии, почетной грамотой Кижингинского района «Лучшие люди района». За долголетний добросовестный труд удостоена почетного звания Заслуженный врач РБ.Фото: Минздрав Бурятии