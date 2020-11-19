В Бурятии с начала года инфляция составила 4,5%

Дорожают продукты: макароны, гречка, говядина, алкоголь



В Бурятии с начала года потребительские цены на товары и услуги выросли на 4,5% (по РФ – 3,3%).Значительную роль в повышении уровня инфляции сыграл рост цен на продовольственные товары – 105,9% (2,3 процентных пункта). При этом, больше всего подорожала плодоовощная продукция, мясопродукты, макаронные и крупяные изделия, а также алкогольные напитки, сообщает минэкономики республики.



За январь-октябрь индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию составил 109,6% (вклад – 0,35 п.п.). Так, в октябре в сравнении с сентябрем увеличились цены на:



- помидоры свежие – на 24,9%;

- виноград, огурцы свежие, капусту белокочанную свежую – на 9,3-8,3%;

- бананы, груши, лимоны, сухофрукты, орехи, лук репчатый, овощи замороженные – на 4,5-0,5%.



Снижение цен отмечается на апельсины, морковь, картофель, чеснок, яблоки, свёклу столовую на 5 -0,3%.



С начала года индекс потребительских цен на мясопродукты составил 103,3% (вклад – 0,35 п.п.), при этом более всего подорожала говядина на 4,1%. акаронные и крупяные изделия подорожали на 16,9% (вклад – 0,21 п.п.). Наибольший рост цен отмечается на крупу гречневую на 36,5%. Алкогольные напитки подорожали на 3,7% (вклад – 0,24 п.п.). Цены на пиво зарубежных торговых марок увеличились на 13,3%.



На непродовольственные товары рост цен составил 3,9% (вклад – 1,42 п.п.). Основное влияние на рост цен на непродовольственные товары оказало увеличение цен на:



- строительные материалы на 8,7% (вклад 0,2 п.п.);

- легковые автомобили - на 3,7% (вклад 0,19 п.п.);

- медицинские товары - на 8,1% (вклад 0,15 п.п.).



Цены на бензин с начала года выросли на 3,9% (вклад 0,12 п.п.).



Стоимость услуг выросла на 3% (вклад – 0,72 п.п.). Наибольший вклад в составе платных услуг населению вносят жилищно-коммунальные услуги (0,46 п.п.) в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Рост цен на коммунальные услуги к декабрю 2019 года составил 104,3%. В октябре по сравнению с предыдущим месяцем подешевели услуги пассажирского транспорта на 5,7%.



Фото: egov-buryatia.ru/minec

