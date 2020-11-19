Кадастровая стоимость земель Бурятии достигла почти 1 трлн рублей

Она выросла без малого на 145 млрд рублей, так как оценка лесного фонда не проводилась с 2008 года



Родная земля бесценна, но в этом мире оценивается все. Новая кадастровая стоимость земельных участков Бурятии по сравнению с предыдущей выросла на 144,8 миллиарда рублей и достигла 992,8 миллиарда рублей. Она будет применяться с 1 января 2021 года, сообщили в пресс-службе республиканского управления Росреестра.



Оценка проведена «Центром государственной кадастровой оценки». В основном рост произошел по землям лесного фонда с 2120 рублей/гектар до 11770 рублей/гектар, т.к. оценка лесного фонда не проводилась с 2008 года.



Кадастровая стоимость земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, на землях промышленности, особо охраняемых территорий и объектов, сельскохозяйственного назначения в большинстве случаев снизилась.



В Бурятии насчитывается без малого 437 тысяч участков всех категорий земель общей площадью более 318 тысяч квадратных километров.



Фото: «Номер один»



