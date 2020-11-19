Протестом бизнеса Улан-Удэ против локдауна занялась прокуратура

Она оценит доводы предпринимателей, а также исполнение законодательства о защите их интересов



Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту протестных акций предпринимателей торговых центров Улан-Удэ, сообщили в надзорном органе. Прокуратура проверит доводы предпринимателей, а также исполнение законодательства о защите интересов бизнеса.







«Мы считаем, что задача, которую преследует данный указ, выполнена не будет, а приведет к еще большему разорению местных предпринимателей, работников и их семей, увеличению количества безработных и социальной напряженности. В торговых центрах работают тысяч человек, рискующих остаться без средств к существованию! Призываем Вас разрешить начать работу местных предпринимателей в ближайшие выходные (с 20 ноября). Не дайте умереть нашему бизнесу! Мы ничего не просим у государства! Только дайте нам работать!», – пишут в своем обращении Алексею Цыденову бизнесмены.



Бурятия стала первым в России регионом, кто повторно приостановил работу торговых центров, общепита и ряда предприятий сервиса в связи с COVID-19. С понедельника в республике закрыты торговые центры, кафе, рестораны, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения дополнительного образования. Занятия в школах будут продлены в дистанционном режиме.



Алексей Цыденов пояснил такое решение тем, что системе здравоохранения нужна передышка: «Нам нужны две эти недели передышки, чтобы переломить ситуацию».



Фото: «Номер один»

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту протестных акций предпринимателей торговых центров Улан-Удэ, сообщили в надзорном органе. Прокуратура проверит доводы предпринимателей, а также исполнение законодательства о защите интересов бизнеса. Напомним , накануне, представители бизнеса выступили против введенных региональными органами власти мер из-за распространения коронавирусной инфекции. В своем открытом обращении к главе Бурятии Алексею Цыденову они попросили хотя бы сократить период локдауна. Возле крыльца ТЦ «Столичный» собралось несколько десятков бизнесменов и сотрудников торговых центров.«Мы считаем, что задача, которую преследует данный указ, выполнена не будет, а приведет к еще большему разорению местных предпринимателей, работников и их семей, увеличению количества безработных и социальной напряженности. В торговых центрах работают тысяч человек, рискующих остаться без средств к существованию! Призываем Вас разрешить начать работу местных предпринимателей в ближайшие выходные (с 20 ноября). Не дайте умереть нашему бизнесу! Мы ничего не просим у государства! Только дайте нам работать!», – пишут в своем обращении Алексею Цыденову бизнесмены.Бурятия стала первым в России регионом, кто повторно приостановил работу торговых центров, общепита и ряда предприятий сервиса в связи с COVID-19. С понедельника в республике закрыты торговые центры, кафе, рестораны, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения дополнительного образования. Занятия в школах будут продлены в дистанционном режиме.Алексей Цыденов пояснил такое решение тем, что системе здравоохранения нужна передышка: «Нам нужны две эти недели передышки, чтобы переломить ситуацию».Фото: «Номер один»