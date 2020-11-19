В Бурятии пропал 41-летний мужчина

Житель Иволгинского района Доржи Жигжитов 2 ноября вышел с работы по улице Комсомольская и до сих пор не вернулся



В Бурятии сотрудниками полиции разыскивается 41-летний житель Иволгинского района Доржи Жигжитов. Мужчина 2 ноября вышел с работы по улицы Комсомольская и до настоящего времени не вернулся, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Приметы: азиатской внешности, на вид около 35-40 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы темные.



Был одет: в зимний костюм «Горка» темно-зеленого цвета, серую вязаную шапку, черные ботинки.

Особые приметы: носит очки.



При наличии какой-либо информации о пропавшем Доржи Жигжитове либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8-983-535-60-91, 8-924-011-13-11, 8(3012)44-02-02 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

