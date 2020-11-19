В Улан-Удэ за нарушение антиковидных правил закрыли магазин «Вегос-М»

В «Центре сантехники» не было рециркуляторов и условий для обработки рук





В Улан-Удэ из-за нарушения антиковидных правил судебные приставы приостановили деятельность магазина «Центр сантехники», входящего в торговую сеть «Вегос-М».

Как сообщили в УФССП Бурятии, в помещениях торговой точки не были оборудованы устройства для обеззараживания воздуха, а также отсутствовали условия для обработки рук кожными антисептиками для посетителей.«В связи с тем, что выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью граждан, суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В день поступления исполнительного документа судебный пристав незамедлительно возбудил производство и приостановил работу специализированного магазина», сообщили в УФССП РБ.На случай несанкционированного возобновления деятельности руководство магазина предупреждено об административной и уголовной ответственности. В течение срока административного наказания пристав будет проверять надлежащее исполнение решения суда.Фото: russianstock.ru