Парламент Бурятии приветствует объявление 2021 года Годом Байкала

Это позволит нам сообща решить накопившиеся проблемы, считает Владимир Павлов



Народный Хурал Бурятии приветствует предложение об объявлении 2021 года Годом Байкала на общероссийском уровне. Об этом заявил на видеосовещании, обсуждавшем предложения по проведению Года Байкала в России, а также по совершенствованию законодательства по защите экологии озера, Владимир Павлов, спикер парламента республики.



«В случае принятия положительного решения о великом озере узнают еще больше людей, мероприятия экологической направленности помогут в формировании бережного отношения к Байкалу. Также это позволит нам сообща решить накопившиеся проблемы, снять избыточные экологические ограничения», подчеркнул он.



В своем выступлении он обратил внимание на многолетние проблемы муниципальных образований, которые расположены в черте центральной экологической зоны Байкала. Это затрагивает 83 населенных пункта, в которых проживает более 78 тысяч граждан: они значительно ограничены в реализации своих конституционных прав и осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе предоставлении и регистрации права собственности на земельные участки.



«Отсутствует возможность обустройства обязательных противопожарных минерализованных полос на границе населенного пункта и леса, в связи с чем на глав муниципальных образований налагаются штрафы. Отсутствует возможность предоставления земельных участков, в том числе многодетным семьям. Во многих населенных пунктах исчерпаны территории кладбищ и отсутствует возможность их расширения. Люди, проживающие в «лесных поселках», не имеют возможности реализовать свои конституционные права на жилище и землю. Сегодня на Байкальской природной территории расположены 492 свалки, из них 63 с объемом отходов 600 тыс тонн находятся непосредственно на территории Центральной экологической зоны», - назвал Владимир Павлов наиболее острые проблемы жителей побережья озера Байкал.



Чтобы решить проблемы, нужно соблюсти баланс между развитием экономики и сохранением экологии озера Байкал. Одной из мер является совершенствование природоохранного законодательстваи развитие «зеленой экономики».



«Необходимо совершенствовать природоохранное законодательство в Байкальском регионе. Это предполагает корректировку федерального закона «Об охране озера Байкал». Например, действующее законодательство не позволяет проводить мероприятия, необходимые для профилактики и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (санитарные рубки), строительство, реконструкцию и эксплуатацию сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью таких объектов, необходимых для обеспечения экологической безопасности существующих промышленных, жилых и рекреационных объектов и особых экономических зон туристско–рекреационного типа, обустройство противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов», - отметил Владимир Павлов.



Сейчас на Байкальской природной территории в регионе расположены 492 свалки общим объемом отходов более 3 миллионов тонн, подлежащих ликвидации, из них 62 свалки с объемом отходов 600 тысяч тонн находятся в Центральной экологической зоне и на особо охраняемых природных территориях. В соответствии с действующим законодательством в границах этой зоны и в ООПТ запрещено размещение отходов производства и потребления.



Единственным возможным вариантом ликвидации накопленного ущерба на данных территориях является вывоз всех отходов за их пределы, на полигоны ТКО. Поэтому ликвидация объектов накопленного ущерба потребует значительных затрат на проведение предварительных проектных, изыскательских работ и работ по рекультивации нарушенных земель. Проведение работ по учету и инвентаризации объектов накопленного ущерба в Центральной экологической зоне и в ООПТ обеспечит их включение в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, что даст возможность претендовать на федеральное софинансирование в рамках реализации федерального партийного проекта «Чистая страна».



Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что партия «Единая Россия» должна играть большую роль в работе по защите Байкала: «Очень важно, чтобы именно партия взяла под жесткий и принципиальный контроль решение тех задач, которые поставлены давно. Партия — это структура, которая пронизывает все уровни власти и поэтому может обеспечить согласование и единую позицию».



К защите Байкала нужно подходить комплексно - для этого необходимо менять действующее законодательство, заявил член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский.



Одно из предложений, которое может значительно улучшить состояние природной территории озера – ограничение использования бытового пластика и фосфатов. Речь идет об одноразовой посуде, пакетах и фосфатсодержащих моющих средствах - например, стиральных порошков. Кроме того, партия настаивает на тотальном запрете полимерных рыболовных сетей, которые браконьеры оставляют в воде и на берегах после использования.



«Со временем брошенные сети обрастают плотными биопленками колоний цианобактерий. В результате так называемое «цветение» озера, которое раньше было в июле и августе, сейчас не прекращается круглый год. Мы можем уверенно говорить о необходимости тотального запрета полимерных сетей, введении жестких ГОСТов и ощутимом увеличении санкций в отношении граждан, нарушающих федеральный закон «О любительском рыболовстве», - подчеркнул Александр Якубовский.



Дискуссия прошла на площадке партии «Единая Россия». В работе совещания приняли участие депутаты Госдумы, представители региональных властей, общественных организаций и эксперты. Бурятию представлял Владимир Павлов, председатель Народного Хурала республики, сообщили в его пресс-службе.



Напомним, вчера вновь назначенный министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. В рамках диалога затронули вопросы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, информирует пресс-служба правительства республики.



«Мы предметно обсудили вопросы ограничения социально-экономической деятельности в связи с правовым режимом Байкальской природной территории и особо охраняемых природных территорий федерального значения, находящихся на территории республики. Мы должны сохранить баланс между экономическими, социальными и природоохранными интересами, - прокомментировал встречу Александр Козлов.



В целях устойчивого развития населенных пунктов, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий в Бурятии, Алексей Цыденов отметил необходимость совершенствования нормативно-правового регулирования земельных отношений в национальных парках.



Кроме того, на встрече рассмотрели предложения республики по внесению поправок к проекту федерального закона, который вносит изменения в федеральный закон «Об особо охраняемых территориях». Сейчас проект готовится к рассмотрению Госдумой во втором чтении.



Заметим, Александр Козлов, работавший ранее главой минвостокразвития РФ, хорошо знаком с байкальской тематикой.



Фото: «Номер один»

