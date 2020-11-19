В Бурятии резко снизился оборот розничной торговли

Согласно информации Бурятстата об обороте розничной торговли и общественного питания в октябре 2020 года, в республике оборот розничной торговли уменьшился на 5,4% по сравнению с октябрем 2019 года, а оборот общественного питания в октябре уменьшился на 32% по сравнению с октябрем 2019 года.

- В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия в январе-октябре 2020 года составила 53,7 % и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1,4%. Продажа непродовольственных товаров снизилась на 2,4%, - сообщает ведомство.

Субъекты малого предпринимательства формировали 80,6% всего оборота розничной торговли, их оборот уменьшился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-октябре 2020 года оборот общественного питания снизился по сравнению с январем-октябрем 2019 года на 15,5%.

Напомним, как недавно писал «Номер один», одна из сфер, по которой сильнее всего ударила пандемия, это общепит. Несмотря на то, что кафе, столовые и рестораны смогли открыться уже в июне, большого облегчения их владельцам это не принесло. Ведь запрещено проведение дискотек, шоу-программ, банкетов, праздников, а за одним столом может находиться одновременно не более двух взрослых. За нарушения заведения строго наказывают.





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