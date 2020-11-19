19.11.2020
Жители Бурятии смогут узнать результат теста на COVID-19 самостоятельно

Жители Бурятии смогут узнать результат теста на COVID-19 самостоятельно

Информация о ковид-статусе будет направлена по СМС или можно звонить в «Службу-112»

В Бурятии результат теста на коронавирусную инфекцию можно узнать через 48 часов после его сдачи: информация о ковид-статусе будет направлена сдавшему пробу по СМС, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Республиканское агентство ГО и ЧС также информирует о том, что можно самостоятельно узнать результаты своего теста через два дня после сдачи пробы. В этом гражданам помогут специалисты «Службы-112». Нужно позвонить по номеру 37-81-31 и запросить информацию у операторов. Если результаты теста уже готовы, то работники «Службы-112» их сообщат абоненту.

Фото: pixabay.com
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