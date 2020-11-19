В Бурятии за мошенничество осужден старший офицер одной из воинских частей

Майор получал допвыплаты к денежному довольствию якобы за участие в полевом выходе







Сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу пресекли противоправную деятельность одного из старших офицеров воинской части, дислоцированной в Бурятии, который мошенническим путем получил денежные средства, принадлежащие минобороны, сообщили в УФСБ по Бурятии.



В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками органов безопасности в войсках, военной прокуратуры и военного следственного отдела СК России по гарнизону Сосновый бор, установлена и доказана причастность командира в/ч 31583 (Улан-Удэ) майора С. Платонова к мошенническим действиям, связанным с получением дополнительных выплат к денежному довольствию, положенных якобы за участие в полевом выходе. А также - денежной компенсации взамен положенных дополнительных суток отдыха, причитающейся за участие в мероприятиях, проводимых без ограничения служебного времени.



На основании собранных материалов военный следственный отдел по гарнизону Сосновый бор возбудил в отношении майора два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Улан-Удэнским гарнизонным военным судом 29 мая С. Платонов признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.



Приговор суда вступил в законную силу



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