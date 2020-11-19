Лесники Бурятии получили 46 новых внедорожников

Лесопатрульная техника оснащена системой ГЛОНАСС и радиостанциями



В лесничества Бурятии поступают новые машины, с помощью которых лесники смогут более оперативно выявлять нарушения в лесу, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). Новоприбывшие 46 автомобилей «Нива» и УАЗ имеют хорошую проходимость и маневренность, что позволяет использовать их в труднопроходимой местности. Также они оснащены системой ГЛОНАСС и радиостанциями.



«Работа по патрулированию лесов и проведению государственного надзора за заготовкой древесины требует огромных усилий. Конечно же, без машин повышенной проходимости эти работы выполнять достаточно сложно» - рассказывает заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин.



На приобретение лесопатрульной техники из федерального бюджета было выделено более 31 миллиона рублей.



От оснащения новой техникой напрямую зависит оперативность и мобильность государственных лесных инспекторов, что позволяет своевременно обнаружить лесные пожары и пресечь незаконную заготовку древесины. Как следствие – снижается ущерб для леса республики и экологии в целом.



Напомним, что в этом году количество незаконных рубок в Бурятии сократилось на 15%. Также сократился объем незаконно заготовленной древесины – он составил 18,2 тысячи кубометров, что на 70,5% меньше аналогичного периода прошлого года.



Фото: РАЛХ





