В Улан-Удэ ремонтируют ключевые канализационные коллекторы

Используются современные технологии, которые позволят продлить срок службы коммунальных сетей до 50 лет



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня проверил, как идет реконструкция канализационного коллектора в 20а квартале, который обслуживает жилые массивы микрорайонов Мясокомбинат и Мелькомбинат. Здесь идет капитальный ремонт существующего напорного коллектора с изменением диаметра и прокладка резервного ствола. Общая протяженность трассы канализационного коллектора после реконструкции составит 4635,5 метра, сообщили в городской администрации.



«Мы приступили к большому, амбициозному, важному проекту – начали модернизацию канализационного коллектора. Существующий коллектор выполнен в стальном исполнении, труба 500 мм перекачивает при максимальной нагрузке 1200 кубов. Планируется замена на современные материалы. Диаметр трубы будет поменьше – 325 мм, но с резервным исполнением в две нитки», - рассказал Игорь Шутенков.



Финансовую поддержку в размере 93 миллионов рублей на реконструкцию аварийных канализационных сетей город получил от госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».



«Впервые в истории наш город получил такую большую финансовую поддержку от фонда. Это благодаря тому, что наши специалисты из Комитета городского хозяйства совместно с другими структурными подразделениями администрации города, совместно с минстроем Бурятии и МУП «Водоканал» смогли успешно защитить этот проект. Еще около 62 миллионов рублей составят собственные средства МУП «Водоканал». Итого на реконструкцию объекта направлены 155 миллиона рублей», – отметил мэр.



Реконструкция коллектора пройдет в четыре этапа. Первый этап ремонта на территории «Бурятмясопрома» завершится 15 декабря. По словам Сергея Захарова, и. о. директора «Дорстройсервис» работы идут по графику.



«Сейчас идет разработка котлована, монтаж пластиковой трубы, укладка трубопровода в котлован. Специалисты дублируют главный коллектор параллельной резервной «ниткой». Также идет замена запорной арматуры на основных узлах, связках, переключениях и т. д. Все работы идут в срок», – сказал он.



Существующий канализационный коллектор протяженностью 2,5 километра построен в 1969 году по тупиковой схеме без дублирующей линии. Физический износ коммуникаций, по оценкам специалистов, составляет более 80%, поскольку он проходит под железнодорожными и трамвайными путями подвергается воздействию агрессивной среды, блуждающих токов, а также деформациям, передающимся на конструкции от вибрации при движении железнодорожного транспорта.



«В феврале 2017 года была крупная коммунальная авария в районе кольцевой развязки «Беркут» в 20а квартале. Тогда город был вынужден на двое суток отключить коллектор от воды, но без отключения наших потребителей. Мы поставили пять вакуумных машин, которые в постоянном режиме откачивали стоки и вывозили их. За двое суток мы справились с аварией. Поэтому было принято решение, во-первых, обновить коллектор, во-вторых, добиться энергоэффективности и надежности поставки воды и принятия отработанных сточных вод», – подчеркнул Игорь Шутенков.



После глобального ремонта, идущего полным ходом, эти проблемы останутся в прошлом.



«Важно ремонтировать все коллекторы для города. У нас довольно много изношенных инженерных сетей в городе. На этом участке существуют сложности. Канализационный коллектор будет проходить под железнодорожными и трамвайными путями, пересекать теплотрассу, множество силовых кабелей, поэтому работа должна вестись точечно, осторожно и кропотливо», – обратил внимание мэр.



Игорь Шутенков подчеркнул, что на всех этапах реконструкции коллектора необходимо минимизировать неудобства для горожан. «Мы будем проходить через автомобильную трассу, поэтому сейчас отрабатываем с руководством Октябрьского района, ГИБДД, с подрядчиком вопрос об объездной дороге. Здесь сложный участок, который закрывает железная дорога, поэтому надо будет искать оптимальный, безопасный и удобный для жителей путь», – отметил мэр.



Кроме того, городские коммунальные службы ремонтируют и магистральный канализационный коллектор в Сотниково, который обеспечивает отведение сточных вод Левобережной части Улан-Удэ до очистных сооружений. Коллектор введен в эксплуатацию в 1990 году, его износ составляет свыше 70 %.



«Здесь 13 августа произошло обрушение канализационного коллектора с выходом канализационных стоков на рельеф и дорогу. Под угрозой отключения водоснабжения и водоотведения попало более 11 тысяч людей, но никто этого не почувствовал, потому что мы не отключили ни одного потребителя. Сюда стянули все резервные силы МУП «Водоканал». Комплексные работы провели, модернизировали существующую сеть, аварийная пошла полностью под замену. Мы близки к завершению работ», – говорит Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Специалисты МУП «Водоканал» построили новую точку слива жидких бытовых отходов для ассенизаторских машин, обводную линию канализационной сети общей протяженностью 160 метров. Также установили восемь дополнительных канализационных колодцев для проведения своевременной промывки и обслуживания этого канализационного коллектора.



«Это стратегически важный объект, и когда на нем возникла аварийная ситуация, было принято решение о замене участка и строительстве новых камер. Сейчас установили новые трубы диаметром 800 мм, теперь этот участок у нас будет безаварийным. Работы выполнены на 90%», – отметил Жаргал Цыбиков, директор МУП «Водоканал».



Городские службы используют современные технологии, которые позволят продлить срок службы коммунальных сетей до 50 лет.



Фото: ulan-ude-info.ru

