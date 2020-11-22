Депутаты лечатся от коронавируса бегом, баней и водкой

Когда речь идет о недугах, депутаты активно используют методы народной медицины

Народный Хурал, несмотря на то, что сформирован практически на 100% из представителей бизнеса и чиновников, в вопросе профилактики коронавирусной инфекции не слишком далеко убежал от народа. Когда речь идет о недугах, депутаты активно используют методы народной медицины, баню, физические упражнения и крепкие народные напитки.До депутата Народного Хурала Михаила Гергенова легче дозвониться, когда он не на совещаниях, а в лесу или на беговой дорожке. Обычно трубку народный избранник (работающий в Хурале на так называемой неосвобожденной основе) берет во время пробежки. Поборник здорового образа жизни полагает, что проще предотвратить вирусную болезнь, чем потом лечить ее медикаментами.- Еще несколько лет назад, когда я плотно занялся бегом, заметил, что как только у меня появляется насморк или плохо начинаю чувствовать, то хорошо помогает физическая нагрузка, - говорит депутат. - Я сразу стартую, и в ходе бега все симптомы, образующиеся при ОРВИ, пропадают. А организм на свежем воздухе насыщается кислородом. Я практически перестал болеть ОРВИ и гриппом благодаря физическим нагрузкам.Похоже, главному «хуральскому» спортсмену удается эффективно убегать и от коронавируса. Который, к слову, не щадит его коллег, игнорирующих спорт. По словам Гергенова, в региональном парламенте он часто контактирует с депутатами, которые потом нередко оказываются «ковид-плюс». Переболела и практически вся семья депутата. Самого же «никакая холера не берет». Он уверен, все по причине бега.Аналогичную, по сути, технологию противодействия китайскому вирусу применяет и депутат Игорь Бобков. Только вместо нагрузок беговых он использует тепловые.- Раньше я постоянно мучился от острых респираторных заболеваний, пока не стал применять баню, - делится секретами своего здоровья Бобков. - Как только чувствую, что по телу пошел холод, что начинаю заболевать, сразу топлю баню и прогреваюсь там.Депутат предполагает, что в случае заражения, пока в первые часы и дни вирусных частиц в дыхательных путях немного, высокая температура в парилке уничтожает их, как террористов, на дальних подступах. Не давая вирусу размножаться и спускаться вместе со слизью в легкие. Тем более что при развившейся пневмонии горячий пар вряд ли поможет. По словам депутата, его домочадцы уже переболели ковидом. А он нет, и, скорее всего, благодаря баньке и венику, а также физическому труду.Игорь Бобков отметил, что, несмотря на бумажную работу депутата, он очень любит колоть дрова.Еще один депутат-предприниматель, просивший не указывать свою фамилию, обратил внимание, что «рабочий класс ковидом практически не болеет». Вернее, есть случаи, но они протекают в основном легко.- Я сужу по своему предприятию, ИТР (инженерно-технические работники. – Прим. авт.) все с ковидом, а рядовой персонал как работал, так и работает, больничный они не берут, - удивляется он. – Все мы знаем, что средства профилактики у рабочего класса - это физический труд, а после 100 граммов. Как известно, этиловый спирт уничтожает коронавирус мгновенно, а 40% водка - спустя считанные минуты.Поэтому депутат решил не отдаляться от трудового коллектива и регулярно «полощет горло водкой». При этом он отмечает, что «главное при этом - не переборщить и использовать алкоголь в очень умеренных дозах».Причем почти все опрошенные депутаты Хурала, кто любит народные средства профилактики, отмечают, что хороший эффект дает регулярное очищение депутатских носовых ходов простейшими противовирусными средствами, например раствором морской или обычной соли. Ведь регулярное промывание и полоскание носа и горла давало хороший эффект при частых эпидемиях гриппа еще со времен СССР.Сегодня же официальная медицина о таких простых, но действенных мерах профилактики почти не говорит.- Профилактику и народные средства противодействия инфекциям не случайно официальная медицина игнорирует, потому что здравоохранение коммерциализировано фармацевтическими компаниями, последним выгодны больные люди и рост продаж лекарств, часто не помогающих, - говорит военный врач, а сегодня пенсионер Батор Будаев. – Во времена СССР были другие приоритеты, не случайно великий хирург Николай Пирогов говорил, что будущее принадлежит медицине профилактической.Отметив важность мер профилактики против вирусных инфекций, Батор Будаев сообщил, что те люди, которые разумно защищаются средствами народной, в том числе тибетской медицины поддерживают иммунитет и при этом не впадают в панику, как правило, и не заболевают.- Это вопрос больше психологии, те, кто твердо верит, что народные средства им помогают, они обычно остаются здоровыми во время эпидемий, это еще в древности было замечено, - убежден эксперт.Учитывая, что медицина сегодня находится в полном коллапсе и не способна вылечить всех больных, остается прислушиваться к экспертам, призывающим вернуться к народным методам поддержания хорошего иммунитета.Дмитрий Родионов, «Номер один».