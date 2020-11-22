В Бурятии прирост больных коронавирусом за сутки остается стабильным

Количество выздоровевших сегодня превысило число заболевших



В Бурятии на утро 22 ноября зарегистрировано 17 012 (+272) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 57% (9669) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 272 новых случаев COVID-19: 203 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Всего выздоровели от COVID-19 – 11565 (+360) человек. Дополнительно снято с наблюдения 744 пациента. Умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 354 (+10) человека. Круг контактных лиц составляет 8500 человек.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 2278 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 33), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1677. В отделениях реанимации находится 113 пациентов (из них старше 65 лет – 55), на ИВЛ 55 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 30.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2826 коек, занято – 2278, свободно - 548 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,6%.



Амбулаторное лечение проходят 2815 пациентов с COVID-19, наблюдается 11415 человек.



В обсерваторе находится 12 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 462 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 89 655 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



Обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактических мероприятий работают телефоны горячей линии Управления Роспотребнадзора 89021693540, 411078 412883



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