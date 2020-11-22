22.11.2020
В Улан-Удэ из-за частного подрядчика горожане 11 часов сидели без воды

В Улан-Удэ из-за частного подрядчика горожане 11 часов сидели без воды

Подвоз холодной воды не осуществлялся, так как неподалеку есть колонка

В субботу при проведении земляных работ на территории «Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания» по ул. Новгородской подрядная организация ИП «Батуев Владимир Робертович» повредила чугунную трубу.

Под отключение холодного водоснабжения попали 2 малоэтажных дома по ул. Новгородская, 3,5. 22 ноября в 05:00 заменили аварийный участок чугунной трубы  на стальную трубу и установили толерантную и ремонтную муфты. Холодное водоснабжение восстановлено всем потребителям", - сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.

Подвоз воды не осуществлялся. Время отключения составило 11 часов 30 минут.

Фото: "Номер один"
трубы
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