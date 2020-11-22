В Улан-Удэ из-за частного подрядчика горожане 11 часов сидели без воды

Подвоз холодной воды не осуществлялся, так как неподалеку есть колонка



В субботу при проведении земляных работ на территории «Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания» по ул. Новгородской подрядная организация ИП «Батуев Владимир Робертович» повредила чугунную трубу.



Под отключение холодного водоснабжения попали 2 малоэтажных дома по ул. Новгородская, 3,5. 22 ноября в 05:00 заменили аварийный участок чугунной трубы на стальную трубу и установили толерантную и ремонтную муфты. Холодное водоснабжение восстановлено всем потребителям", - сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.



Подвоз воды не осуществлялся. Время отключения составило 11 часов 30 минут.



Фото: "Номер один"

