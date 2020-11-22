В Бурятии объявили победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Торжественная онлайн-церемония награждения победителей регионального чемпионата по стандартам WorldSkills прошла 20 ноября



В пятницу, 20 ноября, в дистанционном режиме состоялась торжественная церемония награждения победителей в 16 компетенциях VII Открытого регионального чемпионата по стандартам WorldSkills. С поздравлением и объявлением победителей выступила первый заместитель министра образования и науки РБ Галина Фомицкая.



«Казалось бы, совсем недавно мы открывали чемпионат и на протяжении всей недели наблюдали интересные события на площадках чемпионата, прониклись высоким соревновательным духом и яркими эмоциями. Особо хочется отметить, что наряду с нашими ребятами соревновались и те представители, которые принимали участие по направлению «Навыки мудрых». Мы очень признательны и благодарны вам! Ведь Вы показываете уровень своего мастерства и позволяете ребятам равняться на Вас и еще раз увериться в выбранной профессии», - обратилась к участникам Галина Фомицкая.



Мероприятия деловой программы чемпионата прошли дистанционно и объединили все заинтересованные стороны: систему образования, органы государственной власти, работодателей и молодых специалистов. Участники обсудили вопросы кадрового обеспечения республики, региональную систему оценки квалификаций, проблемы профориентации, дополнительного и профессионального образования, профессиональное развитие молодых специалистов, использование современных технологий.



Организаторами чемпионата выступили министерство образования и науки Республики Бурятия и Региональный координационный центр Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Республике Бурятия.



Напомним, что чемпионат проходил с 16 ноября на базе 10 профессиональных образовательных организаций республики. Чемпионат проводится в рамках национального проекта «Образование» по поручению президента России Владимира Путина. Основной целью национального проекта «Образование» является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.



Справка:



WorldSkills International - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. В ноябре 2014 года Республика Бурятия вступила в движение WorldSkills Russia, подписав Дорожную карту по реализации движения на территории республики.



Фото: пресс-служба Минобраза Бурятии



