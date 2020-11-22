Туроператоры Якутии приглашают жителей Бурятии в зимние туры

В перечень субсидированных маршрутов авиакомпании "Якутия" вошел рейс Якутск - Улан-Удэ
Ранее в Федеральное агентство по туризму было направлено обращение о поддержке предложения по включению маршрута Якутск-Улан-Удэ-Якутск в программу субсидирования региональных авиаперевозок. По итогам переговоров авиакомпания «Якутия» расширила перечень субсидированных маршрутов на территории РФ в сентябре 2020 года и открыла продажу билетов по специальным тарифам для туристов и гостей из Республики Бурятия, а также для иностранных туристов, пребывающих в ДФО.
Стоимость специального тарифа в одну сторону по маршруту Якутск - Улан-Удэ начинается с 6 тысяч без багажа и с багажом от 7,2 тысяч рублей до 30 ноября 2020 года. Рейсы выполняются один раз в неделю по вторникам.
Для туристов из Бурятии официальными туроператорами и индивидуальными предпринимателями в сфере туризма Якутии предложенные туристские маршруты и экскурсии, действующие по программе «Кэшбэк», доступны по ссылке.
Фото: pixabay.com
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