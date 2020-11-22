В Улан-Удэ запустили автобус по "историческому" маршруту из аэропорта до ЖД вокзала

Уже сейчас по маршруту перевозят 200- 300 человек в смену

О запуске нового маршрута сообщил в своем Facebook директор аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев."Исторический маршрут #10 теперь стартует с привокзальной площади аэропорта "Байкал"! Каждые 40 минут от аэропорта Улан-Удэ отправляется автобус по маршруту Аэропорт - Площадь Советов - ЖД вокзал. Уже сейчас маршрут перевозит 200- 300 человек в смену. Уверен, что в высокий сезон эта цифра вырастет в три раза! Аэропорт Улан-Удэ стал ещё доступнее! ", - написал Дмитрий Гармаев.Также он добавил, что решение о запуске маршрута принято в администрации города."И я очень за это решение благодарен, так как понимаю, что сейчас этот маршрут нерентабелен. 200-300 человек в сутки - очень мало. Но хорошо, что мэрия думает стратегически и маршрут начали катать сейчас зимой. К лету, к турсезону, он разгонится и думаю выйдет в плюс", - сообщил директор аэропорта.Фото: Дмитрий Гармаев