В Бурятии спасатели просят не выходить на неокрепший лед

Такая поверхность не способна выдержать даже небольшую нагрузку, не говоря о транспортном средстве



В Бурятии обеспечению безопасности людей на воде в период становления льда уделяется повышенное внимание. Выходить и выезжать на автомобиле на тонкий лед водоемов, в это время года очень опасно, это чревато печальными последствиями. Так, в субботу в Мухоршибирском районе на реке Хилок машина, в которой находился водитель и два пассажира,



Исходя из таких инцидентов, патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проводят комплекс мероприятий, направленных на недопущение гибели людей на водоемах. В ходе патрулирований осуществляется мониторинг обстановки акваторий республики, выставляются информационные и запрещающие знаки.



"Так, за прошедшие сутки инспекторами Центра ГИМС ГУ МЧС России по РБ проведено 114 профилактических бесед с населением с охватом около 200 человек. Граждан предупреждают об опасных участках, раздают памятки по мерам безопасного поведения на воде в осенне-зимний период. Основные правила безопасного поведения на водоемах рассказывают и учащимся школ", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Бурятии..







Госинспекторы предупреждают: неокрепшая ледовая поверхность неспособна выдержать даже небольшую нагрузку, не говоря уже о транспортном средстве. Родителям следует уделить максимум внимания детской безопасности — усилить контроль за местонахождением детей, регулярно рассказывать им об опасностях нахождения вблизи водоемов.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Бурятии

В Бурятии обеспечению безопасности людей на воде в период становления льда уделяется повышенное внимание. Выходить и выезжать на автомобиле на тонкий лед водоемов, в это время года очень опасно, это чревато печальными последствиями. Так, в субботу в Мухоршибирском районе на реке Хилок машина, в которой находился водитель и два пассажира, ушла под лед . Пассажиры и водитель успели покинуть салон автомобиля. Они остались в живых, только промокли и очень продрогли.Исходя из таких инцидентов, патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проводят комплекс мероприятий, направленных на недопущение гибели людей на водоемах. В ходе патрулирований осуществляется мониторинг обстановки акваторий республики, выставляются информационные и запрещающие знаки."Так, за прошедшие сутки инспекторами Центра ГИМС ГУ МЧС России по РБ проведено 114 профилактических бесед с населением с охватом около 200 человек. Граждан предупреждают об опасных участках, раздают памятки по мерам безопасного поведения на воде в осенне-зимний период. Основные правила безопасного поведения на водоемах рассказывают и учащимся школ", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Бурятии..Госинспекторы предупреждают: неокрепшая ледовая поверхность неспособна выдержать даже небольшую нагрузку, не говоря уже о транспортном средстве. Родителям следует уделить максимум внимания детской безопасности — усилить контроль за местонахождением детей, регулярно рассказывать им об опасностях нахождения вблизи водоемов.Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Бурятии