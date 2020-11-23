Житель Бурятии засудил администрацию за упавший на авто шифер

Чиновники пытались списать все на ветер, но безрезультатно





Житель республики подал в суд на администрацию Усть-Баргузина. Причиной стал тот факт, что со здания, принадлежащего ответчику, на авто упал лист шифера, повредив капот, лобовое стекло, крышу, правое зеркало заднего вида, правую стойку кузова автомобиля.

На суде пострадавший заявил, что в месте, где была припаркована принадлежащая ему автомашина, запрещающих стоянку знаков не имелось. «Из-за ненадлежащего содержания имущества – плохо закрепленного шифера, который при ветре слетел с крыши администрации, ему причинен вред, который подлежит возмещению», - изложил позицию истца суд.Юрист, защищающий местную администрацию, не отрицала факта падения шифера с крыши. Однако она просила учесть, что в день происшествия было штормовое предупреждение об усилении ветра, что является непреодолимой силой и не влечет ответственности администрации. Кроме того, она указала, что истцом допущена грубая неосторожность, поскольку автомашина была припаркована близко к зданию. По ее словам, перед штормовым предупреждением крыша на предмет крепления шифера не проверялась.В итоге районный суд пошел навстречу пострадавшему от казенного шифера автовладельцу и постановил возместить ему 76 тысяч рублей материального ущерба, стоимость экспертизы в размере 5,5 тысяч рублей, расходы на проезд в размере 3,6 тысяч рублей и расходы на оплату госпошлины в размере 2,8 тысяч рублей.Однако местная администрация, видимо, в целях экономии бюджета, решила оспорить это решение в Верховном суде Бурятии. Там ее представитель продолжила упирать, что пострадавший сам виноват: «автомашина истца была припаркована в 1-2 метре от здания, вне парковочного места, что нарушает правила парковки транспортных средств». Снова прозвучали доводы о непреодолимой силе ветра и прочее.Впрочем, и Верховный суд не встал на сторону чиновников, оставив решение первой инстанции в силе.Фото: «Номер один»