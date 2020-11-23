В Бурятии больница не обеспечила ребенка-инвалида бесплатными лекарствами

Мать была вынуждена покупать препараты за свои средства





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Баргузинского района с заявлением о нарушении прав ее ребенка-инвалида на обеспечение бесплатными лекарствами.

«Проверкой установлено, что ребенку на постоянной основе назначено применение лекарственных препаратов. Баргузинская центральная районная больница не обеспечивала несовершеннолетнего бесплатными лекарствами, в связи с чем мать приобретала их на собственные средства», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор подал иск к ЦРБ о взыскании в пользу ребенка-инвалида средств, затраченных на приобретение лекарств. Их сумма составила 4,5 тысячи рублей. Суд требования прокурора удовлетворил. В настоящее время женщине возмещены расходы, ребенок обеспечивается бесплатными лекарствами.Фото: pixabay.com