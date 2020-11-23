Власти Бурятии придумали меру поддержки для медиков

Они получат право первоочередной записи детей в детский сад



20 ноября на заседании правительства Бурятии был одобрен законопроект, разработанный по поручению президента России Владимира Путина для социальной поддержки медиков первичного звена (городских поликлиник и центральных районных больниц) и подразделений скорой помощи.



- Нам необходимо принять дополнительные меры поддержки медицинских работников, в том числе связанные с социальной поддержкой их семьей. В частности, предоставить им право на первоочередное получение мест в дошкольных образовательных организациях, - заявила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



В настоящее время медики Бурятии не обладают льготой на внеочередной прием их детей в детсады. Они попадают в дошкольные организации в общем порядке.



Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на 1 сентября 2020 года в очередях в детсады стояли 532 ребенка медиков (122 - в районах, 410 - в Улан-Удэ).



- Их родители получат возможность воспользоваться льготой. Для этого им будет необходимо лишь внести изменения в свое заявление о постановке на учет в части сведений о льготе. Так как внутри одной льготной категории заявления выстраивается по дате подачи заявления, то измененные заявления медицинских работников будут комплектоваться, с учетом даты постановки в льготную очередь, в конце списка льготной категории, - пояснила министр.



Данная мера поддержки позволит привлечь и закрепить кадры в медицинских организациях республики, считают в правительстве Бурятии. Законопроект будет вынесен на рассмотрение ближайшей сессии Народного Хурала.



Фото: «Номер один»



