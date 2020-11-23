Коронавирус в Бурятии ставит новые рекорды

За сутки заболели 281 человек, умерли 11 человек





По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии, на 8:00 23 ноября в республике зарегистрировано 17 293 (+281) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Это на 6 случаев больше, чем рекорд минувшей пятницы, когда коронавирусом заразились 275 человек.

Печальный рекорд поставлен и по смертности от опасной инфекции. За сутки от COVID-19 умерли 11 человек, общее число смертей достигло 365.Круг контактных лиц составляет 7950 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 11806 (+241) человек.В стационарах получают лечение 2323 пациента с новой коронавирусной инфекцией (из них 38 детей), в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 1723. В отделениях реанимации находится 110 пациентов (из них старше 65 лет – 55), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65 – 30), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 32.В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2826 коек, занято – 2323, свободно - 503 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,2%.Амбулаторное лечение проходят 2799 пациентов с COVID-19.Фото: pixabay.com