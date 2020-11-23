Байкал попал в десятку популярных курортов для отдыха с детьми

В лидерах направлений на Новый год - Ялта и Сочи

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru накануне Всемирного дня ребенка опросил пользователей социальных сетей и выяснил, куда они поедут с детьми на новогодние каникулы. Отправиться на Байкал планируют всего 2,27 процента опрошенных.



Четверть респондентов выбрали для отдыха Ялту. На втором месте по популярности – Сочи и Красная Поляна. Посетить эти места предпочли 19,32 процента опрошенных. «Бронзу» в рейтинге самых желанных городов для новогодних путешествий с детьми получил Санкт-Петербург — 18,18 процента.



Туристы с детьми также планируют поехать отдыхать в Казань, Великий Устюг, Карелию, Калининград, Приэльбрусье и в Кострому.