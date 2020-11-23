В Бурятии доля низкооплачиваемых работников составила почти 5%

Доход ниже 15 тысяч рублей





Больше всего в России работников с зарплатами свыше 100 тысяч рублей в 2020 году оказалось на Крайнем Севере и в Москве, лидерами по доле работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей стали республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.

Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели четвертое ежегодное исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники).

Кроме того, в рейтинге проанализированы и приведены такие показатели как: доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Как показывает рейтинг, в пяти регионах как минимум 25 процента работников получают более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере – более 40 процента.

Бурятия заняла в рейтинге 34 место. В республике «счастливчиков» с зарплатой выше ста тысяч – 3,4%. А доля работающих с доходом ниже 15 тысяч, так называемых низкооплачиваемых работников – 4,6 %.

В пяти регионах более 25 процентов работников получают 100 тысяч рублей и более. По мнению экспертов, вполне предсказуемо, что лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Чукотка (лидер) характеризуется тем, что более 40 процентов работников получают там как минимум 100 тысяч рублей в месяц, доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 0,7 процента.

Вторую строчку занял Ямало-Hенецкий автономный округ, где 35 процентов получает более 100 тысяч в месяц. На третьей строчке расположилась Москва (31,6 процента), четвертой стала Магаданская область (27,3 процента), а на пятом месте – Ненецкий автономный округ (25,8 процента).

Также в первую десятку вошли: Сахалинская область (21,9 процента), Якутия (18,9 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (18,4 процента), Камчатка (18,4 процента) и Петербург (13,5 процента).