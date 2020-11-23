Жители Бурятии смогут списать пени по взносам на капремонт

Для этого надо погасить всю задолженность с учетом начисления за декабрь





В Бурятии фонд капитального ремонта с 1 по 31 декабря проводит акцию по списанию пени за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт. Для участия в ней необходимо погасить всю сумму задолженности по взносам с учетом начисления за декабрь и направить в период проведения акции заявление в фонд с приложением копий документов, подтверждающих оплату.