Жители Бурятии смогут списать пени по взносам на капремонт

Для этого надо погасить всю задолженность с учетом начисления за декабрь
В Бурятии фонд капитального ремонта с 1 по 31 декабря проводит акцию по списанию пени за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт. Для участия в ней необходимо погасить всю сумму задолженности по взносам с учетом начисления за декабрь и направить в период проведения акции заявление в фонд с приложением копий документов, подтверждающих оплату.
С учетом эпидемиологической ситуации документы можно будет направить дистанционно по электронной почте fondkr03@mail.ru или почтовым отправлением по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Толстого 23, НО «Фонд капитального ремонта», каб. 201, индекс 670000.
Кроме этого, документы будут приниматься во всех отделениях Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) и в администрациях муниципальных образований районов республики по согласованию с ними.
Фонд капитального ремонта учрежден минстроем Бурятии. Решение о проведении акции принял попечительский совет, председателем которого является зампред правительства республики Евгений Луковников.
- В первую очередь, акция носит социальный характер и позволяет жителям решить свои финансовые трудности, с которыми они, возможно, столкнулись, особенно в период пандемии. При этом хотелось бы отметить, что в прошлом году уровень собираемости взносов на капремонт составил 97,3%, - сказал Евгений Луковников.
Принять участие в акции смогут как физические, так и юридические лица. Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры судебного взыскания задолженности по взносам на капитальный ремонт и имеется вступившее в законную силу решение суда.
Самостоятельно просмотреть задолженность по взносам, перейти на электронный формат получения квитанций и оплатить капремонт без комиссии можно в личном кабинете на сайте фонда.
По всем интересующим вопросам можно звонить по тел: 8 (3012) 25-25-25. С положением о порядке проведения акции, комплектом документов, необходимых для участия в акции, можно ознакомиться на сайте фонда https://fondkr03.ru/.
Акции по списанию пени проводится с 2018 года в рамках работы по снижению дебиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт. В 2019 году более 2 тысяч собственников погасили свои долги на 15,5 млн рублей.
Фото: «Номер один»
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