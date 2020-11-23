В Улан-Удэ школьникам из бедных семей выдадут сухпайки

Продуктовые наборы получат более 8,5 тысяч детей





Школы Улан-Удэ начали организацию выдачи продуктовых наборов детям-льготникам за октябрь 2020 года, сообщили в пресс-службе мэрии города. Сухие пайки получат учащиеся 5-11 классов, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

- Расчет произведен для учащихся льготных категорий 5-11 классов, исходя из учебных дней в формате дистанционного обучения. Стоимость одного сухого пайка составляет 63 руб. 50 копеек в день. Продуктовые наборы получат более 8,5 тысяч детей в 56 школах города, - сообщили в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ.Перечень продуктового набора согласован Управлением Роспотребнадзора Бурятии. В его составе крупы, макаронные изделия, сахар, фруктовые соки, чай, подсолнечное масло, консервы мясные высшего сорта, консервы рыбные, молоко 3,2%, молоко сгущенное, печенье, вафли и мармелад.В настоящее время в школах проходит расфасовка продуктовых наборов. Их выдача планируется со следующей недели.- По требованию Роспотребнадзора продуктовые наборы будет выдаваться по мере формирования в школах из расчета не более 20 родителям в час. О времени прихода родителей школы проинформируют через родительские чаты. Каждому потребуется показать паспорт или иной документ, подтверждающий личность и родство с ребенком. Просим родителей приходить к назначенному времени, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, масочный режим и использовать перчатки, - отметили в комитете.Фото: мэрия Улан-Удэ