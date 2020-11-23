В мэрии Улан-Удэ опровергли информацию о холоде в «путинских» автобусах

Если водитель не греет салон, на него можно пожаловаться



Недавно горожане сообщили в соцсетях о том, что пассажиры мерзнут в салонах новых автобусов, закупленных городскими властями.

«Живу в 113-м, у нас ходит новый маршрут №1 от 115 микрорайона до ЖД вокзала. С ребенком каждый день ездим на нем в садик и мерзнем. А ведь еще и холода не пришли. Спросила у водителя, почему так холодно? Говорит, что мало выдают солярки и приходится экономить, что бы закрыть смену до вечера, что они - водители сами мерзнут. МУП «Городские маршруты», что у вас с соляркой? Или что-то с нормами? Сейчас такая ситуация в мире, ограничения вводят, рестораны закрывают, торговые центры, медицина наша перегружена. А вы, экономя на солярке, провоцируете рост заболевающих», рассказала улан-удэнка в паблике «Аноним 03».



В МУП «Городские маршруты» информацию о нехватке солярки для обогрева автобусов опровергли.



«Согласно нормативам, на рабочую смену одного автобуса в зимнее время выделяется 23 литра дизельного топлива на 100 километров пробега. Эта норма не должна вызывать дефицита топлива. В новых автобусах установлено по три обогревателя. Также автобусы оснащены датчиками уровня топлива для оперативного контроля его расхода. С установлением более низких температур возможно увеличение норматива расхода топлива. Все водители ознакомлены с приказом и обязанностью поддерживать в салоне автобуса комфортный тепловой режим», - сообщили в МУПе.



В случае, если водитель допускает нарушения требований, горожане могут сообщать об этом по телефону горячей линии 45-45-53 либо в МУП «Городские маршруты» по тел. 44-97-11. Для принятия мер в сообщении необходимо указать государственный регистрационный знак автобуса и номер маршрута.



Напомним, мэрия Улан-Удэ купила 42 новых ПАЗа на средства единой Дальневосточной субсидии и так называемого «Народного бюджета». Каждый автобус, обклеенный цитатами президента России Владимира Путина, обошёлся в 4 млн 741 тысячу рублей. Власти города пустили новые автобусы на 17 маршрутов, прежде всего в отдаленные районы города.



Почти сразу как новые автобусы вышли на линию, в соцсетях появились сообщения об их поломках. В МУП «Городские маршруты» в ответ на это заявили, что поломок не было,



Фото: мэрия Улан-Удэ

«Живу в 113-м, у нас ходит новый маршрут №1 от 115 микрорайона до ЖД вокзала. С ребенком каждый день ездим на нем в садик и мерзнем. А ведь еще и холода не пришли. Спросила у водителя, почему так холодно? Говорит, что мало выдают солярки и приходится экономить, что бы закрыть смену до вечера, что они - водители сами мерзнут. МУП «Городские маршруты», что у вас с соляркой? Или что-то с нормами? Сейчас такая ситуация в мире, ограничения вводят, рестораны закрывают, торговые центры, медицина наша перегружена. А вы, экономя на солярке, провоцируете рост заболевающих», рассказала улан-удэнка в паблике «Аноним 03».В МУП «Городские маршруты» информацию о нехватке солярки для обогрева автобусов опровергли.«Согласно нормативам, на рабочую смену одного автобуса в зимнее время выделяется 23 литра дизельного топлива на 100 километров пробега. Эта норма не должна вызывать дефицита топлива. В новых автобусах установлено по три обогревателя. Также автобусы оснащены датчиками уровня топлива для оперативного контроля его расхода. С установлением более низких температур возможно увеличение норматива расхода топлива. Все водители ознакомлены с приказом и обязанностью поддерживать в салоне автобуса комфортный тепловой режим», - сообщили в МУПе.В случае, если водитель допускает нарушения требований, горожане могут сообщать об этом по телефону горячей линии 45-45-53 либо в МУП «Городские маршруты» по тел. 44-97-11. Для принятия мер в сообщении необходимо указать государственный регистрационный знак автобуса и номер маршрута.Напомним, мэрия Улан-Удэ купила 42 новых ПАЗа на средства единой Дальневосточной субсидии и так называемого «Народного бюджета». Каждый автобус, обклеенный цитатами президента России Владимира Путина, обошёлся в 4 млн 741 тысячу рублей. Власти города пустили новые автобусы на 17 маршрутов, прежде всего в отдаленные районы города.Почти сразу как новые автобусы вышли на линию, в соцсетях появились сообщения об их поломках. В МУП «Городские маршруты» в ответ на это заявили, что поломок не было, были только «сходы с линии» Фото: мэрия Улан-Удэ