В Улан-Удэ подсветили девятиэтажное граффити

Для этого используют шесть прожекторов





В Улан-Удэ специалисты «Горсвета» организовали подсветку картины на стене девятиэтажки на ул. Жердева, 40. Для этого они использовали шесть прожекторов с ультрафиолетовыми лампами, сообщили в пресс-службе мэрии города .

Напомним, идея создания картины на стене многоэтажного дома принадлежит депутату горсовета Улан-Удэ Геннадию Бадмаеву. Проект он реализовал вместе с творческой командой художников-граффитистов UUT4K. Картина, посвященная семейным ценностям, нарисована флуоресцентными красками.





Фото: мэрия Улан-Удэ