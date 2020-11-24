В Улан-Удэ Роспотребнадзор закрыл «М-Видео»

В магазине не хватало рециркуляторов, а продавцы не носили маски





Роспотребнадзор Бурятии выявил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19 в магазине техники «М-Видео» в ТРК «Peoples Park» в Улан-Удэ.

«В магазине недостаточное количество устройств по обеззараживанию воздуха, которые не обеспечивали заданный уровень бактерицидной эффективности. Сотрудниками не использовались средства индивидуальной защиты органов дыхания, отсутствовала информация для посетителей о соблюдении социального дистанцирования», сообщили в ведомстве.Магазин временно закрыт. Материалы проверки направлены для рассмотрения в суд.Фото: russianstock.ru