В Бурятии школа платила кочегарам зарплату ниже МРОТ

На нарушение обратила внимание прокуратура





Прокуратура Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в работе одной из школ Закаменского района.

«В нарушение Трудового кодекса РФ восьми кочегарам школы заработная плата за апрель, май 2020 года выплачена в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес работодателю представление, по результатам рассмотрения которого работникам произведен перерасчет зарплаты, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, директор школы привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: pixabay.com