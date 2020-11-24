В Улан-Удэ оштрафовали два пункта приема и отгрузки древесины

Они нарушали экологическое законодательство и искажали информацию







Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проверила работу пунктов приема и отгрузки древесины, расположенных на территории района. Выявлен ряд нарушений.

«Двумя хозяйствующими субъектами допущено расхождение данных об объеме отгруженной древесины, указанных в единой государственной автоматизированной информационной системе и квартальных отчетах, представленных в Республиканское агентство лесного хозяйства. На территории организаций отходы древесины хранились на земле, отсутствовало оборудованное место для их накопления. Кроме того, не осуществлялся производственный экологический контроль, учет образовавшихся отходов», сообщили в прокуратуре Бурятии.За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и искажение экологической информации организации привлечены к административной ответственности и оштрафованы. В настоящее время они приняли меры по устранению нарушений и скорректировали данные отчетов об отгруженной древесине.Фото: «Номер один»