В Бурятии смертность от коронавируса поставила новый рекорд

За сутки умерли 12 человек





По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии, на утро 24 ноября в республике зарегистрировано 17 569 (+276) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Круг контактных лиц составляет 7420 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 12083 (+277) человек.В стационарах получают лечение 2243 пациента с новой коронавирусной инфекцией (из них 32 ребенка), с том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 1682. В отделениях реанимации находится 105 пациентов (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 51 пациент (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 37.В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2826 коек, занято – 2243, свободно - 583 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,4%. Амбулаторное лечение проходят 2866 пациентов с COVID-19.Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 377 (+12) человек.Фото: pixabay.com