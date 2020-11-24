В Улан-Удэ на три месяца закрыли ресто-клуб «Чаплин»

Там не соблюдались масочный режим и социальное дистанцирование





Роспотребнадзор Бурятии выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в ресто-клубе «Чаплин», расположенном в Улан-Удэ на ул. Балтахинова. Посетители и персонал заведения не использовал средства индивидуальной защиты, также там не соблюдалось социальное дистанцирование.