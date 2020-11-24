В Улан-Удэ на три месяца закрыли ресто-клуб «Чаплин»

Там не соблюдались масочный режим и социальное дистанцирование
Роспотребнадзор Бурятии выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в ресто-клубе «Чаплин», расположенном в Улан-Удэ на ул. Балтахинова. Посетители и персонал заведения не использовал средства индивидуальной защиты, также там не соблюдалось социальное дистанцирование.
«В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в Бурятии выявленные нарушения представляли реальную угрозу для жизни и здоровья людей и могли привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний», сообщили в ведомстве.
В отношении в ресто-клуба возбудили административное дело. По решению суда работа заведения приостановлена на 90 суток.
Напомним, ранее за нарушение антиковидных мер Роспотребнадзор временно закрыл магазин «М-Видео» в ТРК «Peoples Park» в Улан-Удэ. Там не хватало рециркуляторов, а продавцы не носили маски.
Фото: «Номер один»
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