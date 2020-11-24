В районах Бурятии подвели итоги грантовых проектов «Добывая лучшее будущее»

В этом году реализовано 19 проектов на миллион рублей





Жители Муйского и Окинского районов Бурятии завершили реализацию социально значимых проектов грантовых конкурсов «Добывая лучшее будущее». По итогам 2020 года они успешно реализовали 19 проектов на общую сумму в 1 млн рублей.







Организаторами грантовых конкурсов «Добывая лучшее будущее» являются ПАО «Бурятзолото» совместно с администрациями Окинского и Муйского районов Бурятии. Оператором конкурсов выступила региональная общественная организация развития гражданских инициатив «Клуб «Фирн». Проекты, получившие поддержку в 2020 году, направлены на улучшение ситуации в сфере краеведения, развитие инфраструктуры для занятий спортом, а также создание возможностей социальной самореализации населения, организацию досуга и дополнительного образования детей.





Большинство реализованных социальных проектов в Муйском и Окинском районах помогли развитию спорта и физической культуры. Например, жители Усть-Муи на средства выигранных грантов построили на территории своего села новую спортивную площадку. Детско-юношеская спортивная школа в Таксимо открыла новую секцию по акробатике и дополнительный набор на секцию бокса. Активные жители микрорайона МК-163 Таксимо построили спортивную площадку. В Окинском районе жители самого дальнего села Улзэтэ на вырученные грантовые средства построили детскую площадку. В отдаленном селе Боксон в горной Оке также появилась спортивная площадка. Единственная в мире Сорокская сойотская школа-интернат открыла специальный спортзал для тренировок по настольному теннису.





Кроме того, часть реализованных инициатив направлена на развитие возможностей творческой и другой социальной самореализации населения. Сотрудники центра культуры села Хара-Хужир получили музыкальное оборудование, с помощью которого многие жители села могут подготовить новые концертные номера. В Муйском районе городская библиотека Таксимо создала на своей базе фотошколу и школу дорожной безопасности. В Северомуйске созданы условия для творческой самореализации и досуга пенсионеров. Так пожилые активисты ТОСа создали кукольный театр, спектакли которого после снятия эпидограничений покажут детям всего посёлка. Культурный комплекс «Тоннельщик» создал большую игротеку для детей Северомуйска.





«Для нас важно, что именно местные жители решают, какие проблемы для них являются первоочередными, что недостает родному селу. Мы замечаем, что с каждым годом растет не только инициативность участников конкурса, но и их креативность в решении проблемных вопросов. Важно, что многие из проектов включали вовлечение и участие местных жителей в процесс их реализации. Отметим, что получившие поддержку инициативы в этом году реализованы в полном объеме и установленные сроки. Мы благодарим авторов и участников за проделанную работу и надеемся, что все жители оценят ваш труд», - отметил менеджер по корпоративным коммуникациям и КСО ПАО «Бурятзолото» Бато Эрдынеев.





Как отмечалось ранее, грантовые конкурсы «Добывая лучшее будущее» ПАО «Бурятзолото» проходят в Муйском и Окинском районах уже шестой год. В 2020 году в Окинском и Муйском районах поступило 47 заявок. Победителей определила экспертная комиссия, в состав которой вошли представители организаторов конкурса – «Бурятзолото», администраций Окинского и Муйского районов, региональной общественной организацией развития гражданских инициатив «Клуб Фирн», а также привлеченные эксперты Министерства природных ресурсов РБ.Фото: «Бурятзолото»