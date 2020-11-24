В Улан-Удэ умер 97-летний ветеран войны Иннокентий Михайлов

После войны он 25 лет посвятил работе в правоохранительных органах
Руководство и личный состав МВД Бурятии и Совет ветеранов ведомства выразили глубокие соболезнования родным и близким подполковника милиции в отставке Михайлова Иннокентия Михайловича. Ветеран Великой Отечественной войны скончался вчера на 98-м году жизни.
Михайлов Иннокентий Михайлович родился 21 ноября 1923 года в селе Шапеньково Баргузинского района. Перед самой войной закончил семилетку и поступил на курсы учителей начальной школы. В 16 лет стал учить детишек в Сулхаринской начальной школе.
В феврале 1942 года был призван в ряды Советской армии и направлен в Тульское оружейно-техническое училище. Получив звание лейтенанта и специальность оружейного техника, был направлен на Калининский фронт под командованием маршала Конева.
В 64-м гвардейском полку 21-й гвардейской дивизии Третьей ударной Армии прошел всю войну, освобождая Калининградскую область, Латвию, участвовал в ликвидации Курляндской группировки противника. Был контужен. Едва окрепнув, вернулся на передовую. Победу Михайлов встретил в латвийском портовом городе Вентспилс.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».
В 1947 году старший лейтенант запаса Михайлов возвратился домой. В 21 год он возглавил школу в родном селе.
В 1953 году Иннокентий Михайлов вновь вернулся к службе и восемь лет отслужил в органах госбезопасности. В 1959 году поступил на службу в МВД БурАССР на должность оперуполномоченного отдела Уголовного розыска. В 1978 году ушел в отставку в звании подполковника милиции.
До последнего времени ветеран активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи, встречался со школьниками, студентами, молодыми сотрудниками полиции, рассказывал о войне и службе.
В преддверии 75-летия Победы подполковник милиции в отставке Иннокентий Михайлов принимал концерт в свою честь. В форме стоя на балконе своей квартиры, он подпевал артистам сводного ансамбля «Селенга» военнослужащих оркестровых подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, исполнившим песни военных лет. Всех участников и зрителей мероприятия фронтовик восхитил своей выправкой и жизнелюбием.
Фото и видео: МВД Бурятии
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