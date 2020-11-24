В Улан-Удэ умер 97-летний ветеран войны Иннокентий Михайлов

После войны он 25 лет посвятил работе в правоохранительных органах





Руководство и личный состав МВД Бурятии и Совет ветеранов ведомства выразили глубокие соболезнования родным и близким подполковника милиции в отставке Михайлова Иннокентия Михайловича. Ветеран Великой Отечественной войны скончался вчера на 98-м году жизни.

В 64-м гвардейском полку 21-й гвардейской дивизии Третьей ударной Армии прошел всю войну, освобождая Калининградскую область, Латвию, участвовал в ликвидации Курляндской группировки противника. Был контужен. Едва окрепнув, вернулся на передовую. Победу Михайлов встретил в латвийском портовом городе Вентспилс.





До последнего времени ветеран активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи, встречался со школьниками, студентами, молодыми сотрудниками полиции, рассказывал о войне и службе.





В преддверии 75-летия Победы подполковник милиции в отставке Иннокентий Михайлов принимал концерт в свою честь. В форме стоя на балконе своей квартиры, он подпевал артистам сводного ансамбля «Селенга» военнослужащих оркестровых подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, исполнившим песни военных лет. Всех участников и зрителей мероприятия фронтовик восхитил своей выправкой и жизнелюбием.









Михайлов Иннокентий Михайлович родился 21 ноября 1923 года в селе Шапеньково Баргузинского района. Перед самой войной закончил семилетку и поступил на курсы учителей начальной школы. В 16 лет стал учить детишек в Сулхаринской начальной школе.В феврале 1942 года был призван в ряды Советской армии и направлен в Тульское оружейно-техническое училище. Получив звание лейтенанта и специальность оружейного техника, был направлен на Калининский фронт под командованием маршала Конева.Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».В 1947 году старший лейтенант запаса Михайлов возвратился домой. В 21 год он возглавил школу в родном селе.В 1953 году Иннокентий Михайлов вновь вернулся к службе и восемь лет отслужил в органах госбезопасности. В 1959 году поступил на службу в МВД БурАССР на должность оперуполномоченного отдела Уголовного розыска. В 1978 году ушел в отставку в звании подполковника милиции.Фото и видео: МВД Бурятии