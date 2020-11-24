В Бурятии по вине водителей автобусов погибли четыре человека

Еще около 60 человек травмированы





С 23 ноября по 2 декабря МВД Бурятии проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на профилактику нарушений и повышение уровня безопасности пассажирских перевозок.

Как сообщили в пресс-службе полиции, за 10 месяцев этого года на дорогах республики с участием автобусов зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибло и 82 получили травмы различной степени тяжести. При этом по вине водителей автобусов произошло 32 ДТП, в результате которых 4 человека погибли и 59 ранено. 26 из этих ДТП произошли в Улан-Удэ.Фото: «Номер один»