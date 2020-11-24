Улан-удэнцы сомневаются в достоверности результатов экспресс-тестов на ковид

Жаркая дискуссия на эту тему развернулась в соцсетях







Жители Улан-Удэ обсуждают в соцсетях достоверность результатов экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Тему задала одна из горожанок, которая рассказала, что такой тест показал у нее отрицательный результат на ковид.

«У кого брали вот такой экспресс-тест, он верно показывает или нет? Взяли на 5-й день как болела - 3 минуты и готов. Отрицательный. Но симптомы все те же: нет сил голова болит уже вторую неделю. Вкуса и запаха нет», написала женщина.В комментариях под постом многие также сообщают, что не верят показаниям таких тестов:«Маме сделали экспресс тест, показал отрицательный, а через два дня пришли результаты из больницы, показали положительный (были все симптомы)». «Показал отрицательный, и одновременно сдала мазок - пришёл положительный». «Врёт. Судя по моему самочувствию». «Брали, соврал», - пишут улан-удэнцы.Впрочем, нашлись и те, кто в результатах экспресс-тестов не сомневается.«У нас показал на 10-й день отрицательный, и на следующий день пришло смс, что пцр-тест отрицательный. Мне кажется, можно доверять». «У меня после ковида ещё 2 недели болела голова и ломило все тело, хотя тест отрицательный был. В поликлинике сказали, что симптомы после болезни могут сохраняться до месяца».Фото: «Аноним 03»