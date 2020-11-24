Мэрия Улан-Удэ начала тотальную зачистку города от нарушителей антиковидных мер

Мобильные бригады проверяют сотни предприятий





В столице Бурятии продолжаются рейды мобильных по предприятиям торговли, общественного питания и сферы услуг. 24 ноября 5 бригад проверили сотни предприятий торговли в Октябрьском районе города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проверка прошла от моста по ул. Бабушкина до перекрестка с ул. Терешковой, в районе ул. Сахьяновой, ул. Боевой, ул. Ключевской («Туяа» - ТЦ «Интерьер» - 18 квартал), в 40-41-х кварталах. Мобильные бригады проверяют, закрыты ли объекты розничной торговли, и торговые комплексы за исключением тех, кому разрешено работать. Также проверке подвергаются предприятия общепита, которые должны быть закрыты, за исключением обслуживания на вынос.- Поступил сигнал о том, что одно из кафе в 41-м квартале продолжает обслуживать покупателей внутри помещения. При сегодняшней проверке сигнал не подтвердился. Проверка поступающих сигналов продолжается, - отметили в администрации Октябрьского района.Всего по городу соблюдение санэпидрежима ежедневно проверяют 15 мобильных групп из числа чиновников и полицейских. Также в усиленном режиме продолжатся совместные рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.Всего с 10 апреля по результатам рейдовых мероприятий составлено 596 административных протоколов: 538 на физических лиц и 58 на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Фото: мэрия Улан-Удэ