Отпуск за решеткой

Сидеть за решеткой в Бурятии – одно удовольствие

Белье свежее, кормят вкусно, помещения вентилируются, климат оптимальный. По крайней мере, в этом служба исполнения наказаний умудрилась убедить суд. А что? По документам все так, а кто захочет проверять?

Отчаянный житель Бурятии подал в суд на бурятское Управление федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). Проведя некоторое время в СИЗО, наш герой был возмущен: «не соблюдались требования по норме жилой площади в камере, надлежащей вентиляции, обеспечению горячей водой, выдаче постельного белья при поступлении, пище надлежащего качества, соблюдению санитарных норм в камерах (антисанитария, грызуны, насекомые, отсутствие средств для дезинфекции)».Дескать, ужас и антисанитария. УФСИН же, вместо того чтобы сказать что-то вроде «а ты думал, на курорт попал?!», вдруг стал оправдываться.Оказалось, что по документам камеры в Бурятии – просто гостиница. И микроклимат там хороший, и постельное белье не как в поездах, а чистое и сухое. И еда, и вода, и чистота… И даже документы есть, где написано, что все вышеперечисленное – правда.В общем, остался наш герой без моральной компенсации. Потому что государство не врет. А если думаешь иначе, то вполне можешь в итоге оказаться на его месте. Там, где сухо, чисто и сытно.