В Бурятии зреет новый социальный конфликт

Дикий туризм на Байкале окажется под запретом, а денег на цивилизованный отдых нет





В 2024 году вступают новые правила отдыха на побережье озера Байкал, сообщил сегодня на публичных слушаниях по бюджету в Народном Хурале председатель экономического комитета республиканского парламента Анатолий Кушнарев.

- С 1 января 2024 года у нас вводятся правила отдыха на берегу Байкала. Они уже приняты в Иркутской области и у нас. Согласно этим правилам, дикого туризма уже не будет. Должны быть оборудованные площадки, твердое покрытие для стоянки машин и так далее, - пояснил он.При этом, по его словам, в бюджете на 2021 год на создание соответствующей инфраструктуры на побережье не заложено ни рубля. Хотя времени до начала действия новых правил остается немного.- Просьба: начать финансирование создания этой инфраструктуры на побережье Байкала. Чтобы потом не произошло социального конфликта: люди приедут, их просто оттуда выгонят с берега, - сказал Анатолий Кушнарев.Впрочем, коллеги депутата, как и представители минфина республики, присутствовавшие на публичных слушаниях, никак не прокомментировали это предложение.Фото: «Номер один»