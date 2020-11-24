Министр здравоохранения Бурятии заразилась коронавирусом

Евгения Лудупова пока лечится дома





Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Я заболела коронавирусной инфекцией. Держалась, но не убереглась. Сегодня ушла на изоляцию, но продолжаю работать. Надеюсь, что перенесу это заболевание в легкой форме. И буду работать из дома. Еще раз призываю всех жителей республики беречь себя и своих близких, соблюдать дистанцию, носить маски, обрабатывать руки. Только совместные усилия приведут к снижению рисков распространения заболевания. В свою очередь, наши медицинские работники делают все возможное. Поберегите их! Всем здоровья!», написала она на своей странице в Инстаграм.Напомним, ситуация с коронавирусной инфекцией в республике продолжает оставаться сложной. Так позавчера был зарегистрирован максимальный за все время пандемии прирост заболевших – 281 человек, а вчера обновлен антирекорд по количеству умерших больных, число которых составило 12 человек.Фото: «Номер один»