Ассоциация ТОСов Улан-Удэ заняла первое место во всероссийском конкурсе

Проект «Клуб друзей города» стал победителем в номинации «Социальная поддержка населения»
Ассоциация ТОСов Улан-Удэ заняла 1-е место во всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» в номинации «Социальная поддержка населения». Конкурс проводит Общенациональная Ассоциация ТОС, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Улан-удэнская ассоциация победила с проектом «Клуб друзей города». Это неформальное сообщество горожан и лидеров городских сообществ, которые заинтересованы в решении проблем местного значения. Это и благоустройство территорий, озеленение дворов и скверов, установка детских площадок и т. д. Первая установочная конференция клуба прошла 23 марта 2019 года. Организаторы представили систему работы клуба на примере одиннадцати проектов по развитию городской среды. Резидентами клуба стали 57 человек.
– Клуб «Друзей города» позволит каждому желающему рассказать о своей идее или проекте, найти друга с ресурсом, организовать взаимопомощь в реализации действительно полезных дел. Проект касается каждого неравнодушного жителя Улан-Удэ. Он должен стать опорой для тех, кто хочет сделать жизнь в городе более комфортной и интересной, – сообщила председатель Ассоциации ТОСов Улан-Удэ Юлия Скворцова.
Хорошим подспорьем для общественников станет и приз победителя в размере 500 тысяч рублей. Проект молодой и нужны ресурсы на его поддержку и развитие. Привлечь максимальное количество активных жителей к решению городских проблем организаторы планируют через новый сайт «Ассоциации ТОС города Улан-Удэ», а также через группы в соцсетях.
– Нам нужна информационная поддержка, которая позволит сделать мероприятия клуба более заметными и вовлечь в нашу деятельность инициативных и активных жителей города, – отметила Юлия Скворцова. – Мы не хотим останавливаться на полпути, потому что это действительно важный проект, который сможет изменить жизнь сотен, тысяч жителей нашего города.
Сейчас в Улан-Удэ работает 88 территориальных общественных самоуправлений, в которые вовлечены свыше 86 тысяч человек.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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