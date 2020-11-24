Ассоциация ТОСов Улан-Удэ заняла первое место во всероссийском конкурсе

Проект «Клуб друзей города» стал победителем в номинации «Социальная поддержка населения»





Ассоциация ТОСов Улан-Удэ заняла 1-е место во всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» в номинации «Социальная поддержка населения». Конкурс проводит Общенациональная Ассоциация ТОС, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Улан-удэнская ассоциация победила с проектом «Клуб друзей города». Это неформальное сообщество горожан и лидеров городских сообществ, которые заинтересованы в решении проблем местного значения. Это и благоустройство территорий, озеленение дворов и скверов, установка детских площадок и т. д. Первая установочная конференция клуба прошла 23 марта 2019 года. Организаторы представили систему работы клуба на примере одиннадцати проектов по развитию городской среды. Резидентами клуба стали 57 человек.– Клуб «Друзей города» позволит каждому желающему рассказать о своей идее или проекте, найти друга с ресурсом, организовать взаимопомощь в реализации действительно полезных дел. Проект касается каждого неравнодушного жителя Улан-Удэ. Он должен стать опорой для тех, кто хочет сделать жизнь в городе более комфортной и интересной, – сообщила председатель Ассоциации ТОСов Улан-Удэ Юлия Скворцова.Хорошим подспорьем для общественников станет и приз победителя в размере 500 тысяч рублей. Проект молодой и нужны ресурсы на его поддержку и развитие. Привлечь максимальное количество активных жителей к решению городских проблем организаторы планируют через новый сайт «Ассоциации ТОС города Улан-Удэ», а также через группы в соцсетях.– Нам нужна информационная поддержка, которая позволит сделать мероприятия клуба более заметными и вовлечь в нашу деятельность инициативных и активных жителей города, – отметила Юлия Скворцова. – Мы не хотим останавливаться на полпути, потому что это действительно важный проект, который сможет изменить жизнь сотен, тысяч жителей нашего города.Сейчас в Улан-Удэ работает 88 территориальных общественных самоуправлений, в которые вовлечены свыше 86 тысяч человек.Фото: мэрия Улан-Удэ