В Улан-Удэ жителей аварийных домов переселят в новостройки

Всего за 4 года планируется расселить 819 жилых помещений





В столице Бурятии жилой дом по улице Бабушкина, 67 расселен в рамках первого этапа муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года». Программа реализуется благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и действует в Улан-Удэ с прошлого года, сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время реализуется второй этап программы, по которому предусмотрен выкуп у собственников 165 помещений общей площадью 5363 кв.м. в 24 аварийных многоквартирных домах. По всем ним приняты распоряжения изъять земельные участки под многоквартирные дома.Сейчас специалисты администрации города вручают жильцам соглашения об изъятии помещений.За 2021-2024 годы в Улан-Удэ планируется расселить 819 жилых помещений общей площадью 23 601 кв. м. Полностью завершить программу переселения планируется в 2024 году.Чтобы ускорить темп переселения горожан из аварийного жилищного фонда, было предложено решение о строительстве многоквартирных домов, вошедших в 3-6 этапы программы. На сегодня определяются земельные участки, подходящие для их строительства.Адресная программа по переселению проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Одна из ключевых целей нацпроекта – обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.Нацпроект «Жилье и городская среда» разработан Минстроем России во исполнение указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жильё», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».Фото: мэрия Улан-Удэ