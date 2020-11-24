В Улан-Удэ Роспотребнадзор закрыл еще один магазин

Причиной стал недостаток рециркуляторов и неизвестная дезинфекция





Роспотребнадзор Бурятии продолжает мониторинг объектов торговли не предмет профилактики новой коронавирусной инфекции. В ходе очередного рейда в магазине «Хамид» на ул. Сахьяновой в Улан-Удэ выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.