В Улан-Удэ Роспотребнадзор закрыл еще один магазин

Причиной стал недостаток рециркуляторов и неизвестная дезинфекция
Роспотребнадзор Бурятии продолжает мониторинг объектов торговли не предмет профилактики новой коронавирусной инфекции. В ходе очередного рейда в магазине «Хамид» на ул. Сахьяновой в Улан-Удэ выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
«В магазине недостаточное количество рециркуляторов, которые не обеспечивали заданный уровень бактерицидной эффективности. Отсутствует свидетельство о государственной регистрации на используемые средства дезинфекции», сообщили в ведомстве.
Работа магазина временно приостановлена. Материалы направлены для рассмотрения в суд.
Напомним, ранее за нарушение антиковидных мер Роспотребнадзор временно закрыл магазин «М-Видео» в ТРК «Peoples Park» в Улан-Удэ, а также ресто-клуб «Чаплин». Об усилении рейдовых мероприятий по точкам торговли и общепита сообщили и в администрации Улан-Удэ.
Фото: Роспотребнадзор Бурятии
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