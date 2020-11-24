Районы Бурятии не справляются с отловом бродячих собак по новым правилам

В муниципалитетах нет денег на приюты для бездомных животных





- В 2020 году кардинальным образом изменились подходы к обращению с бездомными животными. После их отлова их необходимо размещать в приюты, здоровых животных после процедуры вакцинации, стерилизации мы должны выпустить, а агрессивных животных содержать в приютах до самой смерти, - рассказывал на публичных слушаниях по бюджету в Народном Хурале председатель аграрного комитета парламента Дмитрий Швецов.

По его словам, муниципалитеты не смогли выдержать резко выросшую нагрузку и просто не справились с задачей по отлову.- Этому способствовало множество обстоятельств. Это и нежелание подрядчиков соблюдать строгие условия отлова, отсюда и не выполнение плана. Недостаток финансирования и другие причины. Но основная – это отсутствие муниципальных приютов и финансирования на их строительство из республиканского бюджета. Без этого мы не сможем переломить ситуацию, - заявил он.В качестве рекомендации он от имени комитета предложил выделить в будущем году средства из бюджета на строительство приютов для содержания животных без владельцев. Впрочем, бюджет-2021 будет дефицитным, и не факт, что эти расходы попадут в список финансируемых.Фото: «Номер один»