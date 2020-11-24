В Бурятии «мусорным» бизнесменам предлагают компенсировать стоимость электричества

Таким образом планируется поддержать экологическое предпринимательство





Председатель экономическо-экологического комитета Народного Хурала Анатолий Кушнарев на сегодняшних публичных слушаниях по бюджету будущего года рассказал об идее поддержки экологического предпринимательства.

- Переработка мусора, который на 90% может стать вторсырьем, это задача по всей России. Мусорная реформа буксует, если не проваливается, везде, в том числе у нас. Хотелось бы, чтобы мы развили бизнес в этом направлении и поддержали за счет бюджета предпринимателей, которые перерабатывают пластик, стекло, картон, древесные отходы и так далее, - предложил он.Сейчас в бюджете будущего года такая статья расходов отсутствует.- Наше предложение: поскольку эти технологии по переработке достаточно энергозатратны, хотя бы 25% от стоимости электроэнергии субсидировать тем, кто занимается этой проблемой. Мы даем толчок новому направлению - мусороперерабатывающей промышленности в Бурятии. И одновременно мы решаем экологические проблемы. Станет чище наша территория, полигоны меньше будут заполняться. И даже воздух, за который мы сейчас бьемся, будет чище, - пояснил парламентарий.Его коллеги, как и представители минфина республики, присутствовавшие на публичных слушаниях, никак не прокомментировали это предложение. Возможно, к его обсуждению вернутся в декабре, когда будут готовить бюджет 2021 года во втором чтении.Фото: «Номер один»