В Бурятии от коронавируса умерли еще 11 человек

При этом число заболевших немного снизилось





По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии, на утро 25 ноября в республике зарегистрировано 17 832 (+263) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это на 13 случаев меньше, чем днем ранее. За минувшие сутки от коронавируса умерли 11 человек, общее число смертей достигло 388.

Круг контактных лиц составляет 7420 человек.Всего выздоровели от COVID-19 – 12439 (+356) человек. В стационарах получают лечение 2193 пациента с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 33), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1663. В отделениях реанимации находится 110 пациентов (из них старше 65 лет – 60), на ИВЛ 60 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 33.В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2906 коек, занято – 2193, свободно – 713 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,5%. Амбулаторное лечение проходят 2812 пациентов с коронавирусной инфекцией.Фото: pixabay.com