В Бурятии от коронавируса умерли еще 11 человек

При этом число заболевших немного снизилось
По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии, на утро 25 ноября в республике зарегистрировано 17 832 (+263) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это на 13 случаев меньше, чем днем ранее. За минувшие сутки от коронавируса умерли 11 человек, общее число смертей достигло 388.
Круг контактных лиц составляет 7420 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 12439 (+356) человек. В стационарах получают лечение 2193 пациента с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 33), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1663. В отделениях реанимации находится 110 пациентов (из них старше 65 лет – 60), на ИВЛ 60 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 33.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2906 коек, занято – 2193, свободно – 713 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,5%. Амбулаторное лечение проходят 2812 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Фото: pixabay.com
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