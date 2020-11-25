Мэрия Улан-Удэ выделила многодетным семьям участки в лесу

Воды там нет, денег на проведение водопровода тоже







Историю о противостоянии многодетных семей и администрации Улан-Удэ рассказал депутат Хурала Леонтий Красовский на вчерашних слушаниях по проекту республиканского бюджета будущего года.

- Ко мне обратились представители группы многодетных семей. Большая часть таких семей сегодня не может получить участки, потому что у нас их практически не осталось. Есть категория многодетных семей, которым все-таки выдали эти участки. Но согласно закону эти участки должны быть обеспечены инфраструктурой. Жителям выдали участок практически в лесу, - рассказывал он.Семьи обращались, в том числе, в прокуратуру Октябрьского района, которая ответила им, что администрацией Улан-Удэ проведена вода в поселок Забайкальский, тем самым они выполнили требования закона. И если не нравится участок, то можно от него отказаться.- Поселок Забайкальский делится на микрорайоны, - пояснял депутат. - И по программе «Чистая вода» действительно в один из районов была заведена вода. Но там, где были выданы участки, речи ни о какой воде не идет.Депутат направил запрос в прокуратуру – уже в республиканскую, и получил положительный ответ.- Они отработали мой запрос и по итогам проверки направили мне ответ о том, что прокурору Октябрьского района указано на ненадлежащее рассмотрение обращений граждан. Также прокуратурой направлен иск к администрации Улан-Удэ об устранении нарушений, - рассказал Леонтий Красовский.Дело судом еще не рассмотрено. Но прокуратура уже встретилась с представителями мэрии Улан-Удэ.- Они плечами пожали: действительно, нет инфраструктуры. И денег на инфраструктуру нет, - сетовал депутат. - Мы понимаем, что у города нет средств для этого. Нужно отработать вопрос о рассмотрении финансирования для проведения инфраструктуры для тех, кто уже получили эти участки. И второй момент – в связи с тем, что у нас в Улан-Удэ уже нет участков для выдачи нуждающимся, а их очень много, отработать вопрос не о выделении участков где-то в лесах, а выделении денег.Впрочем, учитывая дефицит бюджета будущего года, вероятность, что для этих семей найдутся деньги, невелика.Фото: pixabay.com