В Улан-Удэ несмотря на коронавирус открылись мясные ярмарки

Власти заверяют, что там будет безопасно





25 ноября в пяти торговых точках столицы Бурятии открылись мясные ярмарки. В них принимают участие сельхозтоваропроизводители практически из всех районов республики. Как сообщалось ранее, проведение мясной ярмарки долго оставалось под вопросом из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

- Мы объективно понимаем, что проведение ярмарки необходимо. Во-первых, у населения есть высокая потребность в мясной продукции. Все запасаются мясом впрок. Важно, чтобы это не происходило стихийно, а под пристальным контролем всех служб и ведомств, отвечающих за безопасность продукции. Во-вторых, для многих наших фермеров мясная ярмарка – это итог года по доходам. Им важно реализовать свою продукцию. Это актуально ведь, многие предприятия закрылись из-за ковида. Сельское хозяйство – это непрерывный процесс производства, который мы не можем отправить на «удаленку», - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Булат Цыренжапов.





Он подчеркнул, что на всех торговых точках созданы условия для проведения мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами: социальная дистанция, масочный режим, термометрия. Кроме того, вся продукция, которая реализуется на ярмарке подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе и строго регламентируется ветеринарно-сопроводительными документами Управления ветеринарии Бурятии.На ярмарках широко представлен весь ассортимент мясной продукции: говядина и свинина, конина и баранина. Большим спросом пользуются и субпродукты.Ярмарка будет работать до 29 ноября на пяти торговых точках: «Центральный рынок», «Стимул», «Фортуна», «Capital Mall», «Крестьянский». Торговые площадки начинают работу в 10:00.Фото: минсельхоз Бурятии